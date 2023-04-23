- Mehmetçik Kosova'daki 23 Nisan kutlamalarında çocuklarla oyunlar oynadı Kosova'da görevli Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya oyunlar oynadı.

- Mehmetçik Kosova'daki 23 Nisan kutlamalarında çocuklarla oyunlar oynadı

PRİZREN - Kosova'da görevli Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya oyunlar oynadı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sultan Murat Türk Temsil Heyeti Başkanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Kosova genelindeki öğrenciler, 24 yıldır düzenlenen kutlamalara bu yılda büyük ilgi gösterdi. Prizren kentindeki Sultan Murat Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'ndaki kutlamalarda çocuklara Tük bayraklı şapkalar, bayraklar ve uçurtmalar hediye edildi. Geleneksel yemeklerin de servis edildiği etkinliklerde görev alan Mehmetçik, çocuklarla halat çekme, basketbol ve voleybol gibi oyunlar oynayarak uçurtma uçurdu. Gün boyu sürecek etkinlikler çerçevesinde çocuklara hediyeler de verildi.