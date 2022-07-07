Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile arasındaki konuşmayı anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
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AK Partili Mehmet Özhaseki'nin şarkıcı Mustafa Ceceli ile aralarında geçen bir konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığı konuşma gündem oldu. Ceceli'nin "Hac'dayım ama tavaf edemiyorum" dediğini söyleyen Özhaseki, "Hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun?" diye sorduğunu ifade etti. Sonrasında Özhaseki, Ceceli'nin "Uzak Doğu'dan gelmişler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, benim elimi açtırıyorlar Erdoğan diye duaya başlıyorlar" dediğini aktardı.
AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı dün gerçekleşen 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. Özhaseki'nin konuşmasının bir bölümünde Mustafa Ceceli ile ilgili açıklaması gündem oldu.
"HAYRANLARIN KABEYİ Mİ BASTI?"
Konuşmasında Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek şu ifadeleri kullandı: "Bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Bildiğimiz bir sanatçı, küçük genç bir kardeşimiz. Dedi ki; "Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum. Mustafa ne oldu hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun?
"ELİMİ AÇTIRIYORLAR, ERDOĞAN DİYE DUAYA BAŞLIYORLAR"
'Hayır abi değil...Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar"