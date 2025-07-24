Mehmet Muş Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Mehmet Muş Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde projeler ve yükseköğretim vizyonu üzerine görüşmelerde bulundu. Rektör Fatma Aydın, üniversitenin akademik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) ziyaret gerçekleştirdi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Mehmet Muş'u makamında misafir etti.

Toplantıda üniversitenin devam eden projeleri, şehir üniversite iş birliği, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Samsun'un yükseköğretim vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Aydın, toplantıya katılanlara OMÜ'nün yürüttüğü bilimsel ve akademik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de yer aldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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