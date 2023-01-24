Mehmet Metiner'den 'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili vekile tepki

AK Partili Mehmet Metiner, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a tepki gösterdi. Metiner, "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. Övgüyü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" dedi.

Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

METİNER: REİS'E SADAKATİN BİR ADABI VE YORDAMI VAR

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından Yediyıldız'a tepki gösterdi. Metiner, "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız.

"BU TARZ ÖVGÜLERDEN RAHATSIZLIK DUYAR"

Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" dedi.