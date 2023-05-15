Mehmet Güzelmansur: "Hatay'da Şu An İtibarıyla Sandıkların Yüzde 80'i Açıldı. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da Açık Ara Önde"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hataylı depremzedelerin çoğunun oy kullanmak için şehirlerine döndüğünü belirterek “Yaklaşık yüzde 85-90 bugün oy kullanma oranı var Hatay’da. Sandık sonuçları teslim ediliyor buraya. Hatay’da şu an itibarıyla sandıkların yüzde 80’i açıldı. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’da açık ara önde” dedi.

HABER: EMRE SERCAN İKE - KAMERA: UMUT DOĞAN

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hataylı depremzedelerin çoğunun oy kullanmak için şehirlerine döndüğünü belirterek "Yaklaşık yüzde 85-90 bugün oy kullanma oranı var Hatay'da. Sandık sonuçları teslim ediliyor buraya. Hatay'da şu an itibarıyla sandıkların yüzde 80'i açıldı. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da açık ara önde" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan illerden olan Hatay'a afetzedelerin çoğunun oy vermek için döndüğünü belirtti. Güzelmansur, şunları dile getirdi:

"HATAY'DA ŞU AN İTİBARIYLA SANDIKLARIN YÜZDE 80'İ AÇILDI. CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU, HATAY'DA AÇIK ARA ÖNDE"

"Bir deprem felaketi yaşadık Hatay'da ama buna rağmen Hatay insanı Hatay'a sahip çıktı. Yaklaşık 350-400 bin vatandaşımız Hatay'ı terk etti ama bugün gördük ki oy kullanmaları için hepsi geri döndü. Yaklaşık yüzde 85-90 bugün oy kullanma oranı var Hatay'da. Sandık sonuçları teslim ediliyor buraya. Hatay'da şu an itibarıyla sandıkların yüzde 80'i açıldı. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da açık ara önde. Milletvekilliği için de hala sisteme giriş yapılıyor. Depremden en çok etkilenen illerin başında Hatay; ama Hatay insanı Ulu Önder Atatürk'ün bize emanet ettiği Hatay'a sahip çıktı. Türkiye'nin 81 ilinden geri döndüler ve oylarını kullandılar. Seçim sonuçlarının hem Hatay'a hem Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum."