BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında, dünya ve Türkiye gündemindeki etkileyici fotoğrafları değerlendirdi ve çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı (KAGİD) ve Bizim Radyo Televizyonu (BRTV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetinkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çetinkaya, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Çetinkaya, "Spor"da tercihini Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğrafını tercih eden Çetinkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın muhabir ve foto muhabirlerini kutlayarak, "Gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar çekilmiş ama birçok fotoğraf tabi ki dramatik. Hatta insan çocukları, o kemikleri çıkmış çocukları gördükçe gerçekten irkiliyor. Gazze'deki fotoğraf çok etkileyiciydi." dedi.

Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en köklü yayın kuruluşu olduğunu belirterek, "BRTV olarak abone olduğumuz ve haberlerini güvenle kullandığımız milli kuruluşumuzdur. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
