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Mehmet Aydın'ın İsmi Bayat'ta Caddeye Verildi

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, şair ve yazar Mehmet Aydın'ın ismi yeni yapılan TOKİ konutlarındaki bir caddeye belediye meclisi kararıyla verildi. Aydın'ın ölümü sonrası bu honor yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde belediye meclisi kararıyla şair ve yazar Mehmet Aydın'ın ismi yeni yapılan TOKİ konutlarındaki caddeye veridi.

Mehmet Aydın uzun yıllar çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı.

Bilkent Üniversitesinde de öğretim üyeliği yapan Aydın'ın ölümü sonrası Bayat Belediyesince ismi caddeye verildi.

Kaynak: AA / Kamil Sıtkı Kaya - Güncel
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