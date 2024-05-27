Mehmet Aslan'ın Anadolu Fotoğrafları Moskova'da Sergilendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan'ın Anadolu'nun zengin kültür mirasını yansıtan fotoğrafları, Rus sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla gerçekleştirilen "Anadolu'nun İzleri: Bir Fotoğraf Serüveni" isimli panel ve sergide sanatçı Aslan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden farklı kültürleri ve yaşamları yansıtan fotoğraflarının hikayelerini anlattı.

Aslan, yaptığı konuşmada, fotoğrafların bakanları büyülü şekilde Türkiye'nin derinliklerine götürdüğünü belirterek, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin her bir köşesinde bulunan zenginliklerin keşfedilebildiğini kaydetti.

Pek çok fotoğrafının ulusal ve uluslararası düzeyde ödül aldığına dikkati çeken Aslan, "Fotoğraflarımda doğanın büyüleyici güzelliklerinden gündelik yaşamın sıcak izlerine, tarihin derinliklerinden günümüzün modern dokusuna kadar pek çok unsuru bir araya getirdim. Çalışmalarımla Türkiye'nin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne sermeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Ayrıca, günlük yaşamın sıcak ve samimi anlarını da karelerine sığdırdığını vurgulayan Aslan, "Türkiye'nin köylerinde ve şehirlerinde çekilmiş fotoğraflarda, insanların gündelik hayatına dair sıcak ve içten anlara tanıklık ediliyor. Sokaklarda oynayan çocuklar, pazar yerlerindeki hareketlilik, evlerin önündeki sohbetler ve geleneksel el sanatları, kültürel zenginliğimizin birer yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker de, Anadolu'nun izlerini taşıyan etkileyici fotoğrafların Türkiye'nin zengin kültür mirasını yansıttığını belirterek, "Bu fotoğraflar, Anadolu'nun çok kültürlü geçmişini, farklı inançların ve yaşam tarzlarının bir arada uyum içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu bize hatırlatıyor." dedi.

Türk kültürünün fotoğraflar üzerinden anlatılmasının farklı bir güzellik olduğunu dile getiren Ülker, fotoğrafların gücünün bakanlara Anadolu'nun derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı sunduğunu ifade etti.