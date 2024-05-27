Üye Girişi
Haberler

Mehmet Aslan'ın Anadolu Fotoğrafları Moskova'da Sergilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da, fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan'ın Anadolu'nun zengin kültür mirasını yansıtan fotoğrafları, Rus sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Aslan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden farklı kültürleri ve yaşamları yansıtan fotoğraflarının hikayelerini anlattı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan'ın Anadolu'nun zengin kültür mirasını yansıtan fotoğrafları, Rus sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla gerçekleştirilen "Anadolu'nun İzleri: Bir Fotoğraf Serüveni" isimli panel ve sergide sanatçı Aslan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden farklı kültürleri ve yaşamları yansıtan fotoğraflarının hikayelerini anlattı.

Aslan, yaptığı konuşmada, fotoğrafların bakanları büyülü şekilde Türkiye'nin derinliklerine götürdüğünü belirterek, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin her bir köşesinde bulunan zenginliklerin keşfedilebildiğini kaydetti.

Pek çok fotoğrafının ulusal ve uluslararası düzeyde ödül aldığına dikkati çeken Aslan, "Fotoğraflarımda doğanın büyüleyici güzelliklerinden gündelik yaşamın sıcak izlerine, tarihin derinliklerinden günümüzün modern dokusuna kadar pek çok unsuru bir araya getirdim. Çalışmalarımla Türkiye'nin çeşitliliğini ve zenginliğini gözler önüne sermeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Ayrıca, günlük yaşamın sıcak ve samimi anlarını da karelerine sığdırdığını vurgulayan Aslan, "Türkiye'nin köylerinde ve şehirlerinde çekilmiş fotoğraflarda, insanların gündelik hayatına dair sıcak ve içten anlara tanıklık ediliyor. Sokaklarda oynayan çocuklar, pazar yerlerindeki hareketlilik, evlerin önündeki sohbetler ve geleneksel el sanatları, kültürel zenginliğimizin birer yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker de, Anadolu'nun izlerini taşıyan etkileyici fotoğrafların Türkiye'nin zengin kültür mirasını yansıttığını belirterek, "Bu fotoğraflar, Anadolu'nun çok kültürlü geçmişini, farklı inançların ve yaşam tarzlarının bir arada uyum içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu bize hatırlatıyor." dedi.

Türk kültürünün fotoğraflar üzerinden anlatılmasının farklı bir güzellik olduğunu dile getiren Ülker, fotoğrafların gücünün bakanlara Anadolu'nun derinliklerine bir yolculuk yapma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Aslan Türkiye Moskova Rusya Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

Pendik'te parçalanarak çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu

 Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: Bingöl, Karlıova, Muş ve Bitlis'te deprem riski var

Bakmadan Geçme

Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926 Muslera şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Muslera podyum müziği ne? #127942 #127926 Berkan Kutlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Berkan Kutlu podyum müziği ne? #127942 #127926 Torreira şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Torreira podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Barış Alper Yılmaz şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Barış Alper Yılmaz podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Galatasaray şampiyonluk kutlamasında hangi şarkıcılar konser verecek? Simge var mı? #127926 #127942 Zaha şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Zaha podyum müziği hangisi? #9917 #127926 Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Aktürkoğlu podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Mertens şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Mertens podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Ziyech şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ziyech podyum müziği hangisi? #127942 #127926 Icardi şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Icardi podyum müziği hangisi? #127942 #127925 Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem riski var mı? Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıkladı Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması GS TV YOUTUBE canlı izleme linki var mı?
Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title