Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te bayramlaşma etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Ekincik köyünde düzenlenen geleneksel bayramlaşma etkinliğine katıldı. Köyde helva ve yufka ekmeğin paylaşıldığı ziyaret geleneğine iştirak eden Şahin, bu kültürün yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baba ocağı Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyüne gelen Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen zıyrat (ziyaret) etkinliğine iştirak etti.

Köyde her bayram arife gününde mezarlık ziyaretlerinin ardından gerçekleştirilen gelenekte, vatandaşların evlerinde hazırladığı helva ile yufka ekmekler bir araya getirilerek pay ediliyor.

Bohça içerisinde mendile sarılı hazırlanan helva ve yufka ekmekten payını alan Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ekincik köyünün bu geleneği yaşatan nadir yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkati çeken Şahin, çocuklara öğretilerek yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu etkinliğe, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve köy sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
