Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, Trabzon'da söyleşiye katıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, Trabzon'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen söyleşide dedesini anlattı.

Ortahisar Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'nda, bir kırtasiye öncülüğünde düzenlenen programda konuşan Ersoy, ilk ve ortaokul öğrencilerine dedesi Mehmet Akif Ersoy'un anıları ve İstiklal Marşı'nı yazışı hakkında bilgi verdi.

Ersoy, söyleşinin ardından AA muhabirine, minik öğrencilere, anlayabilecekleri bir dille milli şuuru aktarmaya çalıştığını söyledi.

Böyle bir dedenin torunu olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'da bulunmaktan çok mutlu oldum. Daha önce uzun süre burada yaşamıştım. Bu güzel okulda çocukların sevgisiyle karşılaşınca şaşırıyor tabii ki insan. Çok heyecanlandım, çok güzel çocuklar. Çocukların tepkisi çok güzel, onların anlayacağı düzeyde bahsetmeye çalıştım. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, seyahatlerini çocukları sıkmadan anlattım. Ben akademisyen değilim, onun için işin akademik kısmını hocalarıma bırakıyorum. Ben ailemden duyduğum kadarını gençlere, çocuklara aktardım."

Ersoy, dedesi Mehmet Akif Ersoy sayesinde çok güzel yerlere gittiğini belirterek, "Dünyanın her yerinden davet alıyorum. Dedemi çok sevdikleri için bana kucak açıyorlar, inşallah beni de seviyorlardır." ifadelerini kullandı.

Selma Argon Ersoy, kendi anlatımlarından oluşan "Dedem Mehmet Akif" adlı kitabı da öğrenciler için imzaladı.

Program sonunda okul müdürü Abdulkadir Uzun, Ersoy'a teşekkür etti, öğrenciler ise kendisine çiçek verdi.