Haberler

Yapım Şirketi Yöneticisi Yusuf Timur Savcı, Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yusuf Timur Savcı, 'Mehmet Akif Ersoy' soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha fazla gözaltı işlemi devam ediyor.

(İSTANBUL)"Mehmet Akif Ersoy" soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Savcı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Mehmet Akif Ersoy" soruşturması yeni gözaltılarla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Savcı'nın "uyuşturucu" operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık, bilgi notunda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

Yusuf Timur Savcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan örneği verdi. Daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Savcı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt