Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı

Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Ersoy'un Milli Mücadele'deki önemi vurgulandı.

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu'da düzenlenen programla anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Göl Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Dolapcı, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin zor zamanlarında yaptığı çalışmalara dikkati çekerek, "Mehmet Akif Ersoy milletinin yanında saf tutmuş ve Anadolu'yu dolaşarak halkı direnişe çağırmıştır. Başta Kastamonu olmak üzere birçok şehirde verdiği vaazlarla 'Bu vatan da kaybedilirse gidilecek yer kalmaz' gerçeğini milletimize hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Programda öğrenciler tarafından sergilenen "Korkma! Gençliği ruhu burada" gösterisiyle Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı günler canlandırıldı.

Program ödül töreniyle sona erdi.

