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Tutuklu gazeteci için sahte tahliye vaadiyle dolandırıcılık

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle para talep eden biri avukat 4 şüpheli, teknik takiple suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, tutuklu gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a 'tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle yüksek miktarda para talep eden biri avukat 4 şüpheli teknik takiple suçüstü yakalandı. Şüpheliler avukat Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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