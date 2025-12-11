Haberler

Mehmet Akif Ersoy'un Hakimlik İfadesinden: Bu Çok Net Bir Şekilde Siyasi Operasyondur.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, hakimlik ifadesinde tutuklanmasının bir 'siyasi operasyon' olduğunu ve kendisine itibar suikastı yapıldığını dile getirdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gece tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı 'çok net bir siyasi operasyon' olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve 'beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum' dediği öğrenildi. Ersoy'un ayrıca, "2 aydır çevremdekilere bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm, ailem adına, bana güvenenler adına. İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı... Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün gece tutuklama kararı verilmişti.

Mehmet Akif Ersoy'un hakimlik ifadesinde, kendisine karşı yapılanı 'çok net bir siyasi operasyon' olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve 'beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum' dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy'un kendisi hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde özetle şunları söylediği kaydedildi:

"İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorular"

"Ben gazetecilik yapıyorum. (Yöneltilen suçlama) Utanç verici bir suçlamadır. Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim. Ben 2 aydır çevremdekilere bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm, ailem adına, bana güvenenler adına. İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur, savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

"Bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar"

Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezzan üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler, ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli, geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız.

"Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur"

Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum, bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Arkadaşlarım dahil edildi, elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile… E. ile 4–5 senedir görüşmüyorum, U.T. ile 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. M.M. arkadaşımdır, bize örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş? Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi. İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı, Türkiye'de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz, beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim..."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
title