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Meğer bu ilk vakası değilmiş! Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan ve gözaltına alınan S.A. adliyeye sevk edildi. Burada daha önceden de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu ortaya çıkan S.A ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'deki Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde skandal bir görüntü kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye göre, bir şahsın kız yurdunun önüne geçtikten sonra kendisini tatmin ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı. Öğrenciler, şahsın bulunarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öte yandan kısa süre içerisinde yakalanan ve gözaltına alınan S.A. (46), sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. Daha önceden de 'cinsel taciz' suçundan kaydı olduğu belirtilen S.A., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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