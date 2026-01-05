Haberler

Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro'nun ardından Merz'in kaçırılması şaşırtmaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasından sonra Almanya Başbakanı Merz'in kaçırılmasının da 'şaşırtmayacağını' belirtti. Medvedev, Merz'in kaçırılmasının ihtimal dışı olmadığını savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kaçırılmasının da "şaşırtmayacağını" söyledi.

Medvedev, ABD'nin Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı

Soruşturma derinleşiyor! 2 ünlü isim gözaltına alındı