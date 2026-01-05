Rusya Güvenlik Konseyi: Maduro'nun ardından Merz'in kaçırılması şaşırtmaz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kaçırılmasının da "şaşırtmayacağını" söyledi.

Medvedev, ABD'nin Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.