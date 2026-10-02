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Medine'deki Taybe Elektrik Santrali'ne Husi saldırısı Arap ülkelerince kınandı

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Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, Husilerin Medine'deki Taybe Elektrik Santrali'ne İHA ile düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamalarda, Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan tesise saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Arap ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ne düzenlediği saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.

Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen ve Mısır dışişleri bakanlıkları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap İçişleri Bakanları Konseyi Husilerin Taybe Elektrik Santrali'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliği ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada saldırının ayrıca Suudi Arabistan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği kaydedildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Mescid-i Nebevi'ye elektrik sağlayan bir tesisin hedef alınmasının kınandığı dile getirildi.

Saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliği, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ihlali, Müslümanların provoke edilmesi ve İslam dininin kutsal mekanlarının kutsiyetinin çiğnenmesi anlamına geldiği aktarıldı.

BAE, Yemen ve Mısır dışişleri bakanlıkları ile İİT ve Arap İçişleri Bakanları Konseyi'nin açıklamasında da saldırılar kınandı ve bunun Suudi Arabistan'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarına yapılmış bir saldırı ve kutsal mekanların saygınlığına halel getirilerek Müslümanların provoke edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi ise Husilerin, Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığını ve kutsallara halel getirmede tehlikeli bir inatçılık sergilediğini dile getirdi.

Budeyvi, bu saldırıların dini ve insani değerlerin yanı sıra uluslararası yasa ve normları hiçe sayan düşmanca bir yaklaşımı ortaya koyduğunu aktardı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Husilerin iki gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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