Üye Girişi
Haberler

Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başıboş köpek düzenlemesinin komisyondaki görüşmeleri sırasında bir grup, AK Partili vekillere hakaret edip sloganlarla koridorları inletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" tepkisinin ardından Meclis'e 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı getirildi.

Sokak hayvanları düzenlemesinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri büyük tartışmalara sahne olurken, Meclis koridorlarındaki protesto gösterileri de tepkilere neden olmuştu.

Kalabalık bir grubun TBMM koridorlarındaki vekilleri hedef alan ve "Katil" sloganları attığı protesto gösterisine ilişkin görüntüler iktidar kanadından yoğun eleştiri almıştı.

ERDOĞAN: 3-5 MARJİNALE EYVALLAH EDEMEYİZ

Protesto gösterilerine ilişkin görüntülere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AK Parti'nin grup toplantısında "Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

4 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİ YASAĞI

Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği protestolar sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi girişinin 4 gün boyunca yasaklanmasına karar verildi. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin milletvekillerine ilettiği duyuruda, "gündemin yoğunluğu nedeniyle, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için" 26-29 Temmuz tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

AK Parti Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500

Yorumlar (10)

oguz:

protesto en dogal haktır ancak bu yapılanlar kabul edilemez böyle protesto olmaz aşırı hareketler kabul edilemez

97
11
yanıtYanıtla
AdamınBiri:

Alıp başıboş köpekleri besleyin o zaman sanki bir siz kaldınız hayvansever sanki yarın çocuğunuzu ekmek almaya bile gönderemeyecek duruma düşerseniz kimseyi suçlamayın.

63
8
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

avrupa karanlık çağı din adamlarının hayvanları şeytan diye öldürtüp bu yüzden fare nüfusunun çoğalıp vebanın azmasıyla yaşadı çinin çok akıllı tekadamı ferman buyurup tarlalardaki tahılları yiyiyorlar diyerek serçeleri yok ettirdiğinde böcek nüfusu tarımı bitirdi oluşan açlıkta insanlar birbirini yedi hayvanlarla uğraşan toplumlar hep Allahın gazabına uğradı

yanıt0
yanıt0
brtcn :

Zaten her gün ziyaret olması gereksiz haftada 1-2 gün belirleyeceksin yeter

40
4
yanıtYanıtla
Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Köpekler yemek için geliyorlar. Yemekler yasaklanmalıki köpekler gelmesin ?

24
12
yanıtYanıtla
Alp Dogan Caglar:

İronik

yanıt10
yanıt0
ERMAN KADİR AYÇİÇEK:

Adamların hiç birseye tahammülü yok. Anlamadılar, onlarda belki anlarlar diye dört ayak durup havlayaak anlatmaya çalıştılar. Belki bu dilden anlarlar diye. Ama o da yok.

1
5
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Gitmisken ucuz yemek.yeseydiniz.

4
2
yanıtYanıtla
Harbi Vatandaş:

Köpekler bazen yanlış yerlerde de dolaşabiliyor insanlarada saldırabiliyor.

3
1
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Mama lobileri

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title