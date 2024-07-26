Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi

Sokak hayvanları düzenlemesinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri büyük tartışmalara sahne olurken, Meclis koridorlarındaki protesto gösterileri de tepkilere neden olmuştu.

Kalabalık bir grubun TBMM koridorlarındaki vekilleri hedef alan ve "Katil" sloganları attığı protesto gösterisine ilişkin görüntüler iktidar kanadından yoğun eleştiri almıştı.

ERDOĞAN: 3-5 MARJİNALE EYVALLAH EDEMEYİZ

Protesto gösterilerine ilişkin görüntülere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AK Parti'nin grup toplantısında "Biz 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Burası gazi bir Meclis'tir. Kimse gazi Meclis'in şanına ve konumuna gölge düşüremez. Böyle bir edepsizliğin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

4 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİ YASAĞI

Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği protestolar sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ziyaretçi girişinin 4 gün boyunca yasaklanmasına karar verildi. TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin milletvekillerine ilettiği duyuruda, "gündemin yoğunluğu nedeniyle, milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için" 26-29 Temmuz tarihlerinde TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.