Ali Öztunç'tan Araştırma Önergesi: "Türkiye, Uyuşturucu ile Mücadelede Alarm Veren Bir Noktaya Sürüklenmiştir"

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede alarm veren bir noktaya sürüklendiğini belirterek Meclis araştırması açılmasını istedi. Öztunç, "Bağımlılık yaşı çocukluk çağına inerken, suç örgütleri çocukları birer kullan-at aparatı gibi kullanmakta; iktidar ise bu tabloyu seyretmekle yetinmektedir. Meclis'in, siyasi sorumluluğu yerine getirerek, uyuşturucu bataklığının nasıl ve kimlerin ihmaliyle büyütüldüğünü ortaya koyması artık ertelenemez bir zorunluluktur" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ülkede artan uyuşturucu kullanımına ilişkin araştırma önergesi verdi. Öztunç, önergede şunları kaydetti:

" Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede alarm veren bir noktaya sürüklenmiştir. Limanlarda, kara ve deniz sınırlarında peş peşe yakalanan büyük miktardaki uyuşturucu sevkiyatları; ülkenin, iktidarın yanlış ve ihmalkar politikaları nedeniyle uluslararası uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Bağımlılık yaşı çocukluk çağına inerken, suç örgütleri çocukları birer kullan-at aparatı gibi kullanmakta; iktidar ise bu tabloyu seyretmekle yetinmektedir. Yakalanan uyuşturucular kadar, yakalanamayanların da olduğu gerçeği göz ardı edilmekte; asıl sorumlulara hiçbir zaman ulaşılmamaktadır. Bu nedenle Meclis'in, siyasi sorumluluğu yerine getirerek, uyuşturucu bataklığının nasıl ve kimlerin ihmaliyle büyütüldüğünü ortaya koyması artık ertelenemez bir zorunluluktur.

Bu çerçevede; Türkiye'nin uyuşturucu ticaretinde merkez ülke haline gelmesinin nedenlerinin, limanlar başta olmak üzere gümrüklerdeki denetim zaaflarının ve sorumluların, çocukların uyuşturucu suçlarında kullanılmasının örgütlü yapılarla bağlantısının, medya ve sosyal medya yoluyla uyuşturucunun özendirilmesine karşı neden etkili mücadele edilmediğinin, mevcut yasal düzenlemelerin ve iktidarın uyuşturucu ile mücadele politikalarının neden başarısız olduğunun tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla; Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."