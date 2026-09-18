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Mecklenburg-Vorpommern eyalet meclisi seçimi öncesi yapılan ankette SPD ile AfD başa baş görünüyor

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Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde yayımlanan son ankette Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 37 ile ilk sırada yer alırken, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 36 ile hemen arkasından geldi.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde yayımlanan son ankette Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 37 ile ilk sırada yer alırken, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 36 ile hemen arkasından geldi.

Kamu yayıncısı ZDF'in 14-17 Eylül'de 1395 seçmenin katılımıyla yaptığı araştırma sonucunda SPD yüzde 37, AfD yüzde 36, Sol Parti (Die Linke) yüzde 9, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 6 ve Yeşiller yüzde 5 oy oranına ulaştı.

11 Eylül'de yapılan ZDF Politbarometer araştırmasında ise AfD yüzde 37 ile SPD'nin yüzde 34'lük oranının önünde bulunuyordu.

SPD hükümet çoğunluğunu kaybedebilir

Mevcut tabloya göre SPD ile Sol Parti'nin oluşturduğu eyalet hükümeti parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor.

Araştırmada CDU'nun yüzde 6, Yeşillerin yüzde 5 seviyesinde kalması da dikkati çekti.

CDU'da Friedrich Merz tartışması

Mecklenburg-Vorpommern'deki sonuçlar, federal düzeyde CDU'nun karşı karşıya olduğu sorunların da gündeme gelmesine yol açtı.

Alman basınında, CDU'nun bu eyalette yüzde 5 sınırının altında kalması durumunda Başbakan Friedrich Merz üzerindeki parti içi baskının daha da artacağı ve kendisinin geleceğinin tartışılacağı yorumlarında bulunuluyor.

Berlin eyaletinde yapılacak eyalet meclisi seçiminde de CDU'nun iktidarını koruyamaması durumunda Merz'in görevi bırakmayı düşünebileceği iddia edilmiş, ancak Merz bu iddiaları yalanlamıştı.

CDU, 6 Eylül Pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt eyaletindeki eyalet meclisi seçiminde ağır bir yenilgi almıştı.

20 Eylül'de yapılacak seçimle yaklaşık 1,6 milyon nüfuslu Mecklenburg-Vorpommern'de yeni eyalet meclisi belirlenecek.

Kaynak: AA
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