Mecitözü'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Ekiplerince, Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime kamu kurumu personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile korunma yolları hakkında sunumların yapıldığı etkinlikte, özellikle genç yaşta başlayan bağımlılıkların ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık ve sosyal sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Katılımcılara, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatılarak, teknoloji kullanımında bilinçli ve kontrollü davranmanın gerekliliğine dikkat çekildi.