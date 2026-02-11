Mecitözü'nde afet farkındalığı eğitimi yapıldı
Mecitözü ilçesinde kamu personeli ve öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, katılımcılara afet çeşitleri ve afet anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Mecitözü İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde katılımcılara afet çeşitleri, afetlere hazırlık, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Eğitimde ayrıca, afet anında bireylerin nasıl davranmaları gerektiği, korunma uygulamaları, güvenli tahliyeler, ilk müdahale ve yangın söndürme konularında uygulamalı eğitim verildi.
Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel