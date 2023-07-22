Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın! Meteoroloji'den 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 40 il için sıcak hava uyarısı yapıldı. Bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması beklenirken uzmanlar özellikle öğle saatlerinde vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Türkiye Temmuz ayında sıcak havalarla mücadele ediyor. Ancak bazı illerde hava sıcaklığı diğer illere göre 35 derece üzerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

BAZI İLLERDE 40 DERECEYİ GÖRECEK

Bu kapsamda yapılan değerlendirmelere göre bugün tam 40 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illerde sıcaklığın 40 derece ve üzerinde olması bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşları güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İşte yüksek sıcaklığı uyarısı yapılan iller;