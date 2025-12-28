MEBİ Platformundan 3 milyondan fazla öğrenci ve mezun faydalandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla geçen yıl hayata geçirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'nin öğretici içeriklerine, bugüne kadar 3 milyon 375 bin 25 öğrenci ve mezun erişim imkanı sağladı.

Lise düzeyindeki öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecini verimli geçirmesi hedefiyle geçen yıl erişime açılan MEBİ platformu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kapsamı genişletilerek ortaokul öğrencilerinin de kullanımına sunulmuştu.

Eğitim sürecini öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına göre şekillendiren ve teknolojik imkanlarla destekleyen platform, mevcut bilgi birikimlerini, deneyimlerini ve yeteneklerini analiz ederek her öğrencinin öğrenme hızı ve tarzına uygun içerikler sunmak amacıyla tasarlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla yapılandırılan platformdan, ortaokul seviyesinde 1 milyon 264 bin 841, lise seviyesinde ise 2 milyon 110 bin 184 öğrenci ve mezun yararlandı.

Platforma bugüne kadar 5. sınıf düzeyinde 379 bin 685, 6. sınıf düzeyinde 309 bin 573, 7. sınıf düzeyinde 144 bin 399, 8. sınıf düzeyinde 431 bin 184, 9. sınıf düzeyinde 471 bin 421, 10. sınıf düzeyinde 396 bin 525, 11. sınıf düzeyinde 278 bin 427 ve 12. sınıf düzeyinde 495 bin 370 öğrenci ile 468 bin 441 mezun giriş yaptı.

Öğretmenlerden oluşan 668 bin 779 kullanıcının da eğitim ve rehberlik süreçlerinde aktif olarak kullandığı platformda, bugüne kadar 111 milyon 886 bin 356 soru çözümü gerçekleştirildi.

Platformda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Hedef Temelli Destek Eğitimi" modülü ile öğretmenler, sistem üzerinden kolayca ödev gönderebiliyor, soru bankalarındaki sorulardan, tarama testlerinden ve MEBİ havuzunda yer alan bütün sorulardan yararlanarak testler oluşturabiliyor.

Beceri temelli yeni soru tipleri için örnek sorular MEBİ'ye yüklenecek

Farklı öğrenme düzeylerine sahip öğrenciler için erişim ve fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen MEBİ platformu ile öğrencilere, ders ve kazanım bazlı içeriklere istedikleri zaman erişebilme, konu anlatımları ve soru uygulamalarıyla eksik oldukları alanları belirleyerek tekrar yapabilme imkanı da sağlandı.

Öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında ilerlemesine fırsat tanıyan ve öğretmen rehberliğini esas alan platformda, öğrencilerin yazılı sınavlara hazırlanmasını desteklemek amacıyla ders bazlı yazılıya hazırlık soruları da yayımlandı.

Ortaokul kademesinde birinci ve ikinci ortak yazılı sınavlar kapsamında, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik sorular öğrenci erişimine açıldı.

Lise kademesinde ise birinci ve ikinci ortak yazılı sınavlar kapsamında biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, felsefe, İngilizce, Türk dili ve edebiyatı derslerine yönelik sorular öğrenci erişimine sunuldu.

Derslerin yıllık çerçeve planlarına uygun olarak hazırlanan sorularla, öğrencilerin yazılı sınavlara sistemli biçimde hazırlanmasına destek sağlamak amaçlandı.

Bununla birlikte, 2028'den itibaren YKS ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda uygulanması planlanan yeni müfredata uygun beceri temelli sorulara ilişkin örnek sorular ve destekleyici materyaller, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirleyeceği takvime göre platforma yüklenecek.

200 binden fazla öğrenci YKS denemelerine katıldı

MEBİ platformu, YKS ve LGS hazırlık süreçlerinde de öğrenci ve öğretmenler için dijital rehber niteliği taşıyor.

Hedef belirleme, deneme sınavları ve akıllı analiz raporları ile öğrencilere profesyonel destek sunulan platformda, öğrenciler istedikleri yer ve zamanda erişim sağlayarak okul derslerini destekleyici çalışmalar yapabiliyor ve sınavlara sistemli şekilde hazırlanabiliyor.

Platform üzerinden bu yıl ayda bir kez yapılan Türkiye geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) denemelerine katılan öğrenci sayısı 214 bin 270 oldu.

Dijital olarak uygulanan denemelerde TYT'ye 152 bin 897, AYT'ye 32 bin 668 ve YDT'ye 28 bin 705 öğrenci katıldı. Platformda yer alan PDF dosyası formatındaki denemeleri de 617 bin 248 kişi indirdi.