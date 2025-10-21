Haberler

MEB, Yapay Zeka Destekli MEBİ ile YKS Tarama Testlerini Sunmaya Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ üzerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Tarama Testlerini kullanıma sundu. Bu testler, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini desteklemeyi ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir yıl önce hayata geçirilen MEBİ, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeye ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, konu eksiklerini belirlemeleri ve sınav formatına uygun biçimde kendilerini değerlendirmeleri amacıyla MEBİ'de, alan uzmanları tarafından titizlikle hazırlanan "MEBİ YKS Tarama Testleri" erişime açıldı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan testler, öğrencilere, düzenli olarak konu tekrarı yapma, bilgilerini ölçme ve gerçek sınav ortamına benzer bir deneyim sağlıyor. Zaman yönetimi ve test çözme stratejilerini geliştiren testler, öğretmenlere, öğrencilerin ilerleme düzeylerini izleme ve hedefe yönelik destek sunma imkanı veriyor.

Tarama testleri, yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda "hedef temelli destek eğitimi"nde öğretmenlere de kaynak sunacak. Öğretmenler ve öğrenciler platformdaki diğer materyallere ek olarak tarama testlerini de kullanabilecek.

Sınava hazırlık sürecini hedef odaklı yürütme imkanı tanıyor

MEBİ'deki Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayan testlerde toplam 361 test ve 6 bin 831 soru yer alıyor. Bu kapsamda TYT için 143 testte 2 bin 644, AYT için 176 testte 3 bin 173 ve YDT için 42 testte 1014 soru bulunuyor.

Platformdan erişilebilen bu yeni test paketi, öğrencilerin sınava hazırlık sürecini daha planlı, verimli ve hedef odaklı yürütmelerine imkan tanıyor.

Her sorunun video çözümünün de yer aldığı testler, hem dijital ortamda hem de çıktı alınarak çözülebiliyor. Öğrenciler, sistem üzerinden doğru yanıt oranlarını, gelişim alanlarını ve konu bazlı performanslarını gösteren ayrıntılı raporlara ulaşabiliyor.

MEBİ YKS Tarama Testlerine "mebi.eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
