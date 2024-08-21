Üye Girişi
Haberler

MEB'den 6 ilin valiliğine uyarı: Bu okulların isimlerini değiştirin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi. Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adları valiliklere bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, önetmelikte yer alan şu hükümler hatırlatıldı:

"Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir. Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez. Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır..."

6 İLDE 30 OKUL

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, "Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir." uyarısında bulundu. Kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan okul sayısının 6 ilde 30 olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Güncel Haberler

500

Yorumlar (13)

Nurettin Karaman:

haberde okul isimlerine yer verilseydi iyi olurdu. o zaman biz de öğrenir, haber de haber olurdu.

147
0
yanıtYanıtla
zırzop:

Yeni mi uyanmışlar

91
5
yanıtYanıtla
Ahmet Altunok:

BU İSİMLER VERİLİRKEN YAZ TATİLİNE Mİ DENK GELDİ YENİ HABERİNİZ OLDU ANLAMADIM

54
1
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Büyük ihtimalle Türkiye nüfusunun % 25 i olan kürtçe yasak arapça almanca fransızca ve ingilizce serbest

22
32
yanıtYanıtla
Izzettin Sonmez:

İngilizce Almanca Arapça Türkçe mı

24
2
yanıtYanıtla
duyarlı vatandaş:

Padişah yeni buyruk yayınlamış. Bakan ve bakanlık zaten yok ki !

19
7
yanıtYanıtla
müfeyir Kaplan:

büyük ihtimal kürtçedir

15
2
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Dostlar alış verişte görsün, iş yapacaklar da maaş hak edecekler.

14
1
yanıtYanıtla
baskın:

Birde örgüt adına olan park isimleri değiştirilirse

8
3
yanıtYanıtla
Doğuş:

Yine birileri tribüne boş işler ile uğraşıyor

5
1
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri... 2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title