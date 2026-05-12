MEB tarafından hazırlanan "Özel Eğitim Süreç Rehberi" kullanıma sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim süreçlerini daha anlaşılır, sistemli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla hazırlanan "Özel Eğitim Süreç Rehberi (Aileler İçin Yol Haritası)" kullanıma sunuldu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelerin süreci doğru bilgiyle takip edebilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesini ve eğitim sürecinde aktif rol alabilmesini sağlamak amacıyla "Özel Eğitim Süreç Rehberi (Aileler İçin Yol Haritası)" hazırlandı.

Rehber, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişim süreçlerine ilişkin destek ihtiyacı olduğunu düşünen ailelere kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Rehberde tanılama süreçlerinden eğitsel değerlendirmeye, eğitim planlamasından uygulama aşamalarına kadar tüm süreçler anlaşılır bir dille açıklanıyor.

Ailelerin, "Nereye başvurmalıyım", "Hangi adımı izlemeliyim", "Hangi kurumdan destek almalıyım" gibi sorularına rehberlik eden içerikler sayesinde süreçlerin daha bilinçli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Bölümlerde yer alan sorular sayesinde aileler çocuklarının durumuna uygun adımlara yönlendiriliyor, sağlık kuruluşları, rehberlik ve araştırma merkezleri, okul rehberlik servisleri ve ilgili diğer kurumlarla nasıl iletişim kuracaklarını sistematik şekilde öğrenebiliyor. Böylece aileler, çocuklarının eğitim süreçlerinde doğru zamanda doğru kuruma başvurarak süreci daha etkin ve planlı şekilde yönetebiliyor.

Başvuru süreçleri, gerekli belgeler, resmi işlemler ve eğitim destek hizmetlerine ilişkin bilgiler adım adım sunulurken, süreç içinde karşılaşılabilecek durumlara yönelik açıklayıcı yönlendirmelere de yer veriliyor.

Rehber, dört temel başlık altında yapılandırıldı

Rehber, "Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler Rehberi", "Okul Çağında Özel Eğitim Rehberi", "Özel Yetenek Destekleme Rehberi" ve "BİLSEM Tanılama Rehberi" olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

"Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler Rehberi", erken çocukluk döneminde gelişimsel farklılık veya risk gözlemlenen çocuklara yönelik süreçleri kapsıyor. Bu bölümde erken tanının önemi vurgulanırken, sağlık kuruluşlarına başvuru süreçleri, erken müdahale hizmetleri, rehberlik ve araştırma merkezi işlemleri ile eğitim desteklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Bölümde bulunan sorular sayesinde aileler çocuklarının gelişim özelliklerine göre uygun kurum ve uzmanlara yönlendiriliyor.

"Okul Çağında Özel Eğitim Rehberi" bölümünde tüm eğitim süreçlerinde sunulan özel eğitim hizmetleri ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları, destek eğitim hizmetleri, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) süreçleri ve eğitsel değerlendirme uygulamalarına ilişkin bilgiler verilirken ailelerin okul yönetimi, öğretmenler ve rehberlik servisleriyle işbirliği içerisinde süreci nasıl takip edebilecekleri açıklanıyor.

"Özel Yetenek Destekleme Rehberi", özel yetenekli bireylerin gelişim özelliklerine yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Bu bölümde çocuklarının akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik önerilere yer verilirken, eğitim-destek mekanizmaları ve yönlendirme hakkında kapsamlı bilgiler bulunuyor.

"BİLSEM Tanılama Rehberi"nde ise bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreçleri ayrıntılı biçimde açıklanıyor. Aday gösterme, grup tarama uygulamaları, bireysel değerlendirme ve kayıt süreçleri adım adım ele alınırken, ailelerin süreç boyunca dikkat etmesi gereken hususlar ve izlemeleri gereken başvuru adımları aktarılıyor.

Ailelerin sadece yönlendirilmekle kalmayıp sürecin aktif bir parçası haline geldiği bir anlayışla hazırlanan "Özel Eğitim Süreç Rehberi", özel eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeyi ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim süreçlerinin daha etkili şekilde yürütülmesini desteklemeyi hedefliyor.

Kullanıma sunulan rehbere, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden erişilebiliyor.