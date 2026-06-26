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Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Atanan öğretmenlerin göreve başlama işlemleri 29 Haziran 2026'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuzun 24 Nisan'da yayımlandığı hatırlatıldı.

Öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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