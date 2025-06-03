MEB, Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar 'personel.meb.gov.tr' adresinde yayınlandı. Ataması yapılan öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren gerçekleştirebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel