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MEB müfettişi Kırklareli'nde okulu denetledi, Pehlivanköy'de fenolojik gözlem yapıldı

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MEB müfettişi Erkan Aydın, Kırklareli'nde Mustafa Dalcalı İlkokulunu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini inceledi ve öğretmenlerle görüştü. Pehlivanköy'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli sebze alanlarında fenolojik gözlem yaptı; çalışmalar sezon boyunca sürecek.

Kırklareli'nde rehberlik ve denetim faaliyetleri kapsamında görevliler okul ziyaretleri yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi Erkan Aydın, rehberlik ve denetim çalışmaları doğrultusunda Mustafa Dalcalı İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Aydın, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve ders süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Pehlivanköy'de sebze üretim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı

Pehlivanköy ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda fenolojik gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha incelemelerinde, sebzelerin gelişim evreleri, bitki sağlığı ve iklim koşullarının rekolteye etkileri yerinde kontrol edildi.

Üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik izleme ve tespit çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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