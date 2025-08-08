Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Haber Videosu

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullara yönelik denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit etti. Hayalet öğrenci, fahiş fiyat, izinsiz program kullanımı ve tabela ihlalleri gibi nedenlerle 9 okulun daha ruhsatı iptal edildi. Böylece Mayıs'tan bu yana kapatılan özel okul sayısı 21'e ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilen kurumlar hakkında, Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde idari işlemler uygulanıyor.

HAYALET ÖĞRENCİ VE FAHİŞ FİYAT TAKİBİ

Denetimlerde; hayalet öğrenci uygulaması, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onaylı ders kitabı kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata aykırı uygulamalar, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelalar kullanılması, izinsiz eğitim programları, kurum isimlerinde yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi ihlaller öncelikli olarak mercek altına alındı.

21 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda, mevzuata aykırı hareket eden okullar hakkında idari yaptırımlar devreye sokuldu. Daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerle birlikte 9 okulun daha ruhsatı iptal edildi. Böylece Mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma izni sona erdi.

"SIKI TAKİP SÜRECEK" MESAJI

Bakanlık, fahiş fiyat uygulamaları, ders kitaplarının kullanımındaki mevzuata uygunluk, kurum isimlerinin doğru kullanımı, hayalet sınıf uygulamaları ve yanıltıcı ilan–reklamlarla velilerin zarara uğratılması gibi konularda denetimlerini artırarak sürdüreceğini duyurdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Adalet Bakanı Tunç, soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi

Soruşturma açılan AK Partili belediyelerin sayısını verdi
İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir

İşgal planı ifşa oldu! Yüz binlerce kişi ölümle burun buruna gelecek
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500

Yorumlar (28)

Haber YorumlarıFenasi kerim:

hangi cehapelilerin okulunu kapattılar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme192
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

@nanın okulunu kapatmışlar.

yanıt54
yanıt20
Haber YorumlarıSefs:

MEVZUATA UYMUYAN TUM ÖZEL OKULLAR,OZEL HASTANELER KAPATİLSİN,AMA KAPATİLMAZ CUNKU UCU BUNLARA DOKUNUYOR...

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcan murat:

Haberde “hayalet öğrenci uygulaması” diyor 10 diplomalı bakan yardımcısının bu diplomaları nasıl aldığı belli oluyor. 23 yıldır hayalet öğrenci olayının özel okul ve özel üniversitelerde olduğunu söylüyoruz ama kime?

yanıt40
yanıt15
Haber YorumlarıVatansever:

kapatılıyor işte

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

emriniz olur

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde ki özel okullar Ticarethaneye dönüşmüş durumda. Öğrencileri de müşteri olmuş.

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımtcbqnd4z8:

Bravo milli eğitime bunlara hadlerini bildirmek lazım.

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.