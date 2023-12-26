MEB, İzmir'deki bir okula Esat Oktay Yıldıran ismi verilmesine karşı çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir'de bir ilkokula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesinin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe İzmir Valiliği gerekli bilgi verilmiştir." - ANKARA