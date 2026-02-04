Bireysel öğrenme platformu "MEBİ"ye "Zinde Kal" modülü eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu "MEBİ", öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel iyi oluşlarını destekleyen "Zinde Kal" modülünü kullanıma sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "MEBİ" öğrenme süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan dijital bir eğitim ekosistemi sunuyor.

Akademik destek ve rehberlik içeriklerinin yanı sıra öğrencilerin iyi oluş hallerini de önceleyen "MEBİ"de, bu kapsamda "Zinde Kal" modülü hayata geçirildi.

Uzun süreli ders çalışma, ekran başında geçirilen sürenin artması ve hareketsiz yaşam alışkanlıklarının öğrencilerin dikkat, motivasyon ve öğrenme verimliliği üzerindeki etkilerinden hareketle hazırlanan modül, ders aralarında kısa ve bilinçli molalarla öğrencilerin yenilenmesini amaçlıyor.

Modül içeriklerinde bedensel hareketliliği artırmaya yönelik kısa egzersizler, odaklanmayı ve rahatlamayı destekleyen müziklerle doğa ve şehir temalı videolar yer alıyor.

Modülün ilk bölümünde, ekran başında uzun süre hareketsiz kalan öğrencilerin duruş bozukluklarını engellemek için hazırlanan 15 rehber egzersiz videosu yer alıyor. Bu kapsamda, masa başında veya çalışma ortamında kolayca uygulanabilecek kısa egzersizlerle bedensel hareketliliğin artırılması, kan dolaşımının desteklenmesi, öğrencilerin zihinsel tazelenmesi, ders aralarının öğrenmeyi destekleyen aktif molalara dönüşmesi amaçlanıyor.

"Stres seviyesinin düşürülmesi hedefleniyor"

İkinci bölümde, zihinsel yorgunluğu azaltma ve öğrencilerin rahatlamasına yardımcı olacak şekilde seçilmiş dinlendirici ve motive edici müzikler yer alıyor. Bu içerikler sayesinde öğrencilerin stres seviyelerinin düşürülmesi ve derslere daha dingin devam etmeleri hedefleniyor.

Modülün üçüncü bölümünde ise Türkiye'nin farklı noktalarından derlenen doğa ve şehir manzaraları yer alıyor. Doğanın yeşili ve denizin mavisiyle buluşan bu görüntüler, göz yorgunluğunu azaltıp, öğrencilere zihinsel mola imkanı sunuyor.

"Zinde Kal" modülü, öğrencilerin "MEBİ"de uzun süre kesintisiz vakit geçirmeleri durumunda devreye giren bir hatırlatma mekanizması da içeriyor. Bu özellik sayesinde öğrencilere kısa bir ara vermeleri önerilerek, ekran kullanımının daha bilinçli yönetilmesi ve öğrenme süreçlerinin sürdürülebilirliği destekleniyor.