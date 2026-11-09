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MEB'in ÖğretmenİZ dergisinin COP31 özel sayısı Türkçe ve İngilizce yayımlandı

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MEB'in ÖğretmenİZ dergisinin COP31 özel sayısı Türkçe ve İngilizce yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'ÖğretmenİZ' dergisinin 'Geleceğe Sözümüz Var' temalı COP31 özel sayısı Türkçe ve İngilizce yayımlandı. Özel sayı, Antalya'daki COP31'in Yeşil Bölgesi'nde yer alan Türkiye İklim Okulunda ziyaretçilere de sunulacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini görünür kılmak amacıyla hazırlanan 'ÖğretmenİZ' dergisi, 'Geleceğe Sözümüz Var' temalı COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) özel sayısıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel çalışmalarını paylaşmak, eğitimde iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan ÖğretmenİZ dergisinin COP31 özel sayısı okurlarla buluştu. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında hazırlanan dergi, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı. Özel sayı, konferansın Yeşil Bölgesi'nde yer alan Türkiye İklim Okulunda ziyaretçilere de sunulacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE EĞİTİMİN ROLÜ

'Geleceğe Sözümüz Var' temasıyla hazırlanan özel sayıda, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, çevre bilinci, iklim okuryazarlığı, yeşil beceriler ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Dergide Bolkar Dağları, Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri ve Rize yaylalarını konu alan gezi yazılarının yanı sıra öğretmenlerin doğa ve çevre temalı şiir, anı ve öykülerine yer verildi. Öğretmenlerin çektiği fotoğraflar ve hazırladığı resimler de özel sayının sanatsal içeriklerini oluşturdu.

ÖĞRETMENLERİN ÇEVRE EĞİTİMİ DERGİDE YER ALDI

Özel sayıda, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan öğretmenlerin çevre eğitimi alanındaki iyi uygulama örneklerine de yer verildi. 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında okullarda yürütülen çalışmaların ele alındığı dergide; atıkların geri dönüştürülmesi, güneş enerjisinden yararlanılması, doğal kaynakların korunması ve öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar okuyucularla paylaşıldı. Dergide ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı, Türkiye'nin UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı'na katılımı ve dünyada çevre eğitimi alanında yaşanan gelişmelere ilişkin haberler de yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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