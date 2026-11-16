MEB'in dijital servisi ÖBS üzerinden 474 bin 907 öğretmen yararlandı

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ŞEYMA GÜVEN/BUĞRAHAN AYHAN - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda geçen yıl uygulamaya konulan Öğretmen Bilgi Servisi'nden (ÖBS) bugüne kadar 474 bin 907 öğretmen yararlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre ÖBS, Milli Eğitim Bakanlığının hedef ve planlamalarına yönelik bilgilendirmeler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili duyuru ve belgeler, eğitim modeline ilişkin eğitim ve çalışma takvimleri, öğretmen ve diğer personelden geri bildirim toplamaya olanak sağlıyor.

Öğretmenler ve Bakanlık personelinin güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilmesine olanak sağlayan ve katılım zorunluluğu bulunmayan ÖBS'den bugüne kadar 474 bin 907 öğretmen faydalandı.

Aynı yıl uygulamaya konulan Okul Veli Asistanı (OVA) ise öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Turkcell işbirliğiyle, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden devreye alınan iki servis, bilgi güvenliğiyle yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sunuyor.

Öte yandan bu servisler, yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun da önüne geçiyor.

Sosyal medya ve internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye de bu servisler üzerinden erişilebiliyor.

Taşra birimleri ve öğretmenlere tek kaynaktan bilgi

ÖBS ile öğretmenler ve Bakanlık personeli, güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabiliyor.

Bakanlık merkez teşkilatı, ÖBS'den yayımladığı duyurularla tek bir kaynaktan tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personele bilgiyi doğrudan aktarabiliyor.

Bakanlığın yönergeleri, kongreleri, kurul ve toplantılarının bilgilendirmelerinin iletilmesini sağlayan ÖBS, aynı zamanda uçtan uca şifrelemeyle sistem üzerinden öğretmenlerle bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı da sağlıyor.

Veliler, Bakanlığa görüş ve önerilerini iletebiliyor

Bakanlığın geçen yıl uygulamaya koyduğu OVA'dan da bugüne kadar 399 bin 944 veli yararlandı. Sistemle veliler, çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor.

Velilerin öğretmenlerle doğrudan iletişim kurabildiği OVA üzerinden notlar, devamsızlık ve sınav tarihleri gibi bilgilere de anlık ulaşılabiliyor.

Operatörden bağımsız şekilde girilebilen serviste öğretmenler, velilerle video, belge ve materyalleri paylaşabiliyor.

Ayrıca sistem üzerinden yapılabilen anketlerle de veliler, görüş ve önerilerini Bakanlığa doğrudan ulaştırabiliyor.

BiP, Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Kaynak: AA