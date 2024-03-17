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MEB, FATİH Projesi kapsamında 420 bin etkileşimli tahtayı bakıma alacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesi kapsamında alınmış ve garanti süreleri sona ermiş 420 bin etkileşimli tahtayı bakıma alacak. Ayrıca, projeyle uyumlu olmayan okulların ağ altyapısı da düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2011 yılında başlatılan FATİH Projesi kapsamında 1. ve 2. fazda alınmış ve garanti süreleri sona ermiş 420 bin adet etkileşimli tahtayı bakıma almaya hazırlanıyor. Sözleşme imzalayan MEB, bakımın 2,5 yılda tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca mevcut ağ altyapısı Eğitimde FATİH Projesi'ne uyumlu olmayan yaklaşık 2 bin okulun ağ altyapısının projeyle uyumlu hale getirilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2011'de kamu yatırım programına dahil edilerek başlatılan FATİH Projesi ile ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında alınan etkileşimli tahtaların, liselerden başlamak üzere ortaokul ve ilkokullarda öğrencilerin bilgisayar destekli eğitim almalarını sağladığı belirtildi.

Bugüne kadar 620.000 adet etkileşimli tahtanın dersliklere kurularak hizmete sunuduğu ifade edilen açıklamada, örgün eğitim veren tüm resmi okullarda dersliklerin yaklaşık yüzde 99'unda etkileşimli tahta bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, 12 Ocak 2024 tarihinde yapılan sözleşme ile 1. ve 2. fazda alınmış ve garanti süreleri sona ermiş 420.000 adet etkileşimli tahtanın 30 ay içerisinde bakımının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Okullarda hızlı ve kesintisiz internet erişimi için fiber alt yapı sunulması çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, bugün kadar 12 bin 500 okula yüksek güvenlikli geniş bant fiber internet erişimi sağlandığı bildirildi. Bu sayının 18 bine ulaşması için yeni protokol imzalanacağı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Bunlara ek olarak 28 bin 180 okulda ADSL- VDSL- Fiber özellikli kablolu internet erişim hizmeti bulunuyor.  Ayrıca bugüne kadar yaklaşık 2 bin 750 okula GSM internet erişimi sağlanarak mart ayı içerisinde 1.500 okula daha bu hizmetin sağlanması hedefleniyor. Hem kablolu internet erişimi hem de GSM internet erişim imkanı olmayan okullarımıza ise uydu üzerinden internet erişimi sağlanmakta. Yaklaşık 2.000 okula sunulan bu hizmetin kesintisiz devam etmesi için bu yılın başında TÜRKSAT ile 5 yıl süreli bir sözleşme imzalandı.

Öğrenme süreçlerinin teknolojiyle desteklenmesi adına okullara ağ altyapısı kurulması ve kurulan ağ altyapıların garantilerinin devam ettirilmesi yönünde çalışmalar da devam ediyor. Mevcut ağ altyapısı Eğitimde FATİH Projesi'ne uyumlu olmayan yaklaşık 2.000 okulun da ağ altyapısının projeyle uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu okulların tespiti sağlanarak yapılacak keşif çalışmalarından sonra gerekli kurulumların tamamlanması hedefleniyor."

3 BİN OKULA AĞ ALT YAPISI KURULACAK

Açıklamada, gelecek ay yapılması planlanan ihaleyle yaklaşık 3 bin okula daha ağ altyapısı kurulmasının ve 2025 yılında gerçekleştirilecek ihaleyle de kablolu ağ altyapısı kurulamayan yaklaşık 3 bin okula kablosuz ağ topolojisi oluşturularak Eğitimde FATİH Projesi'ne entegre edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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