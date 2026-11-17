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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türk eğitim sisteminin mevcut durumunu, eğitim politikalarını, hayata geçirilen uygulamaları ve eğitim alanındaki gelişmeleri kapsamlı biçimde ele alan "Türkiye'de Eğitim: Politikalar, Uygulamalar, Gelişmeler - 2026 Görünümü" kitabı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan kitap, Türkiye'nin eğitim alanında geçmişten bugüne kaydettiği gelişmelerden güncel eğitim politikalarına, eğitim yatırımlarından uluslararası araştırmalardaki sonuçlara kadar geniş bir çerçeve sunuyor.

Türk eğitim sisteminin yıllar içindeki değişimini sayısal veriler, tablolar ve grafiklerle ortaya koyan kitapta, eğitimde fırsat eşitliği, öğretim programları, öğretmenlerin mesleki gelişimi, teknolojik altyapı, hayat boyu öğrenme ve eğitim diplomasisi gibi pek çok alanda yürütülen çalışmalar değerlendiriliyor.

Türk milli eğitim sisteminin farklı alanlarını kapsayan 9 bölümden oluşan kitapta, eğitim sisteminin temel yapısı ve ilkelerinin yanı sıra öğrenci, öğretmen, okul ve derslik sayıları ile okullaşma oranlarının yıllar içindeki değişimine yer veriliyor.

Eğitimin finansmanı ve bütçe imkanlarının da değerlendirildiği kitapta, okul ve derslik yatırımları, deprem güçlendirme çalışmaları, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm faaliyetleri aktarılıyor.

Öğretim programları ve eğitimin niteliğine ilişkin bölümde ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere öğretim programlarında gerçekleştirilen değişiklikler, ders kitapları ve öğretim materyalleri, ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik çalışmalar ele alınıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğine ayrılan bölümde ücretsiz ders kitabı dağıtımı, taşımalı eğitim, bursluluk ve parasız yatılılık imkanları, destekleme ve yetiştirme kursları ile kapsayıcı eğitim uygulamaları hakkında bilgilere yer veriliyor.

Dijital dönüşümden uluslararası eğitim göstergelerine geniş kapsamlı içerik

Kitapta, eğitimde teknolojinin kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında FATİH Projesi, etkileşimli tahtalar, bilişim teknolojileri sınıfları ve dijital eğitim platformlarındaki gelişmeler de anlatılıyor.

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası projeler, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif gelişimlerini destekleyen uygulamalar ile eğitim diplomasisi çalışmaları da kitabın öne çıkan konuları arasında bulunuyor.

Türk eğitim sisteminin uluslararası görünümüne ayrılan son bölümde ise eğitime erişim, akademik başarı, eğitimde eşitlik, öğrenme ortamları, öğretmenler ve eğitim harcamaları gibi başlıklar uluslararası göstergeler ışığında değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ile Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarına da yer verilerek Türkiye'nin uluslararası eğitim araştırmalarındaki performansı inceleniyor.

"Eğitim mirasımızı günümüzün teknolojik ve bilimsel imkanlarıyla yeniliyoruz"

Kitabın sunuş yazısını kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimin bireysel yetenekleri açığa çıkaran akademik bir süreç olmanın çok ötesinde, milletin geleceğini şekillendiren ve toplumsal yapıyı ayakta tutan en temel stratejik güç olduğunu belirtti.

Tekin, en kıymetli hazine olan çocukların potansiyelini keşfetmenin, bu birikimi ülkenin ve insanlığın hizmetine sunmanın en büyük sorumlulukları olduğunu dile getirerek, "Bakanlığımız, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın ve evlatlarımızı çağın gerektirdiği donanımla geleceğe hazırlamanın yolunun, bilimsel temellere dayanan ve değerlerimizle bütünleşen bir maarif anlayışından geçtiği inancıyla hareket etmektedir." açıklamasını yaptı.

Gelişim yolculuğunda üstlendikleri tarihi misyonun, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren maarife verilen önemin devamı olduğunu vurgulayan Tekin, köklü medeniyet birikiminden güç alarak dünü geleceğe taşımak ve gelenek ile geleceğin köprüsünü doğru kurmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Tekin, "Geçmişin kalıplarına sıkışıp kalmadan ya da öz değerlerimizden kopmadan, eğitim mirasımızı günümüzün teknolojik ve bilimsel imkanlarıyla yeniliyoruz. Son dönemde eğitim ortamlarımızda, öğretim programlarımızda ve teknolojik altyapımızda gerçekleştirilen nitelikli dönüşüm, bu tarihsel sorumluluğun somut birer göstergesi ve geleceğe dönük kararlılığımızın ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Köklü birikimin ve yenilikçi arayışın sonucu olarak şekillenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, yarınları inşa etmedeki en güçlü rehberleri olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını tam anlamıyla bir 'Eğitim Yüzyılı' kılma hedefimiz, bu model sayesinde teoriden pratiğe aktarılan ve insanı merkeze alan esnek bir eğitim yapısına kavuşmaktadır. Hızla değişen ve dijitalleşen dünyanın gerektirdiği üst düzey yetkinlikleri, kendi kültürel ve insani değerlerimizle bütünleştiren bu vizyoner yaklaşım, hem çocuklarımızı küresel düzeyde rekabet edebilir kılacak hem de istiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Köklerimizden aldığımız ilhamla geleceğe yön verdiğimiz bu süreçte hazırlanan dokümanın, Türkiye'nin eğitim vizyonuna ışık tutmasını ve attığımız her adıma sinen bu gayretin, köklerden geleceğe uzanan maarif davamızın nişanesi olarak yarınlara miras kalmasını dilerim."

Kaynak: AA