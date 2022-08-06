Bakanlıktan 'kayıt parası' şikayetlerine soruşturma

2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme-soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu bağış ve kayıt parasına ilişkin velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri değerlendiren Bakanlık müfettişleri, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme-soruşturma başlattı. Tamamlanan bazı soruşturmalar sonucunda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.