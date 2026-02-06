MEB, "Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu"nu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı gidermek ve eğitim hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bölgede yürütülen faaliyetleri kapsayan "Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet sonrası dönemde öğrenci ve öğretmenlerin desteklenmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve eğitime erişimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca, merkez ve taşra teşkilatlarının görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan "Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu"nda deprem bölgesine yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine ilişkin genel bir çerçeve sunuluyor.

Depremden doğrudan etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin ayrıntılı biçimde ele alındığı rapor, 161 sayfa ve 13 bölümden oluşuyor.

Raporda, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen ayni ve nakdi yardımlar başlıklar halinde analiz ediliyor.

Rapora göre, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında toplam 15 milyon 726 bin 420 kişiye ulaşıldı. Bu süreçte sağlanan ayni ve nakdi yardımların toplam tutarının bugünkü değeri yaklaşık 170 milyar lira olarak kaydedildi.

Bakanlık taşra teşkilatları aracılığıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında 59 milyon 798 bin 717 kişiye destek sağlandı, ayni ve nakdi yardımların toplamı bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira olarak kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardımlar birlikte değerlendirildiğinde bölgeye toplamda 75 milyon 525 bin 707 kişilik destek sağlandı. Ayni ve nakdi yardımların toplam tutarı bugünkü değeriyle yaklaşık 185 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu illerde yürütülen çalışmalar kapsamında bugünkü değeriyle yaklaşık 72 milyar lira tutarında 915 proje ve 14 bin 202 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı yaklaşık 85 bin dersliğin onarımı yapıldı, orta hasarlı 233 okul ve 2 bin 965 derslik güçlendirildi. Ayrıca halihazırda 655 okul, 8 bin 648 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 70 okul, 2 bin 352 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Tarihin en büyük afetlerinden birinin altından güçlenerek kalkmayı başardık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, rapor için kaleme aldığı takdim bölümünde, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan depremler, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Bu büyük afetin yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak milyonlarca vatandaşın hayatında derin izler bıraktığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak bu zorlu süreç, aynı zamanda devlet ve millet dayanışmasının gücünü, birlik ve beraberlik ruhunun bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren devletin tüm imkanları seferber edilmiş, aziz milletimiz de gönülden ve karşılıksız bir dayanışma iradesiyle yaraları sarmak için omuz omuza vermiştir. Milletimizin gösterdiği bu yüksek feraset ve fedakarlık sayesinde insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birinin altından daha da güçlenerek kalkmayı başardık. Yaşadığımız bu büyük felaketi, çıkardığımız dersler ve geleceğimize duyduğumuz güvenle daha güçlü bir yeniden yapılanma ve atılım sürecinin vesilesi haline getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımızın güvenli ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmesini temin etmek, en temel önceliğimiz olmuştur. Bakanlığımız teşkilatlarının eş güdümüyle yürütülen çalışmalar kapsamında ayni ve nakdi yardımlar başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmaları hayata geçirilmiş, eğitim sistemimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alınmıştır."

Bakan Tekin, raporun depremden etkilenen illerde hayata geçirilen çalışmaların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve politika süreçlerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlandığını belirterek, millet ve devletin omuz omuza verdiği yardımlaşma ve yeniden yapılanma sürecinde yer alan tüm yardımseverlere, kamu çalışanlarına, vatandaşlara ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

"Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu"na "sgb.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.