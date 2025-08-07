MEB'den Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru İmkanı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yaz tatilinde iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanmayan öğretmenlere yeniden başvuru imkanı tanıdı. Başvurular 7-9 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru yayımladı.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için mazeretlerinin bulunduğu yere atanmak üzere yeniden başvuru imkanı tanındı.
Duyuru kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin başvuruları, 7-9 Ağustos'ta alınacak.
Başvurular, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.