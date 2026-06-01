Haberler

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılan 971 bin 786 öğrenciden 70 bini başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçları MEB'in internet sitesinde ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ( İokbs ) katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS, 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı.

971 bin 786 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 789 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 605 okul ve 53 bin 458 salonda yapıldı.

Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre, sınava katılan öğrencilerden 70 bini, yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.

Sınava ilişkin itirazlar, en geç 5 takvim günü içinde MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan "e-İtiraz" bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

Sınav sonuçlarına "https://mebsonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nöbette uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekti, olanlar oldu

Gece yarısı hastanede gizlice çektiği fotoğraf hayatını kabusa çevirdi
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor

Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı

Buradan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Hatay açıklarında sürpriz karşılaşma! Dev misafiri görenler çığlığı bastı

Görüntü Türkiye sahillerinden! Dev misafiri görenler çığlığı bastı