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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Adana'da Valilik, meslek lisesi, sanayi odası ve yatırım değerlendirme toplantısına katılarak eğitim projelerini inceledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Macit, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mustafa Yavuz ile görüştü.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kentte eğitim alanında yürütülen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztimur ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da hazır bulundu.

Macit, daha sonra Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okulun eğitim ortamları ve atölyelerinde incelemelerde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Macit, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Macit, Adana Sanayi Odasını ziyaret ederek Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmalar ile eğitim-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Mesleki eğitimin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Macit başkanlığında, eğitim yatırımlarının mevcut durumu ile planlanan çalışmaların değerlendirildiği İl Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, kentte devam eden eğitim yatırımları, yapımı planlanan projeler ve eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

Eğitim yatırımlarının etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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