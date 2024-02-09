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MEB AKUB Batman, deprem fotoğraf sergisi açtı

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Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin fotoğraf sergisi açtı. Sergide, MEB AKUB Batman ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin fotoğraf sergisi açtı.

Batman'da bir alışveriş merkezinde açılan sergide, MEB AKUB Batman ekibinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

MEB AKUB Batman Ekip Lideri Abdullah Memiş, açtıkları sergide MEB AKUB olarak Diyarbakır, Malatya ve İslahiye'de yaptıkları çalışmaların fotoğraflarını sergilediklerini söyledi.

Sergi ile doğal afetler ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Memiş, serginin okullar dahil birçok noktada yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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