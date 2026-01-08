Haberler

MEB, AGS ile ÖABT'de sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) sınav yapısı ve uygulama esaslarını güncelledi. Adaylara yönelik kapsamlı değişiklikler ile sınavların yeni tarihleri ve süreleri belirlendi.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına 12 Temmuz'da uygulanacak AGS ile Öabt'nin sınav yapısı ve uygulama esaslarında güncelleme yaptı.

Buna göre, AGS'de 2026'da da toplam 80 soru sorulacak, sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, ÖABT ile aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, "dokuman.osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilecek.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı genişletildi.

Buna göre "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı, eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

ÖABT'de soru yapısı korundu, özel eğitim alanı eklendi

ÖABT'de soru sayısı 2025'te olduğu gibi toplam 50 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliği alanlarında ise ÖABT'de 30'u alan bilgisi, 20'si alan eğitimi olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

ÖABT'de sınav süresi, ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik, kimya, kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika, biyoloji, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, imam-hatip lisesi meslek dersleri, rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi, beden eğitimi ve özel eğitim alanlarında ise 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı diller Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça'da Milli Eğitim Akademisine girişte ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

