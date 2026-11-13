MEB, 9 ve 10. sınıflara yeşil ve dijital beceri odaklı 138 etkinlik kartı hazırladı

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Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda yürüttüğü Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı ile öğrencilerin çevre bilinci ve dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 9 ve 10. sınıflar için 138 etkinlik kartı hazırlanırken çalışmaların 11 ve 12. sınıfları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü öne çıkarken Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin yeşil ve dijital becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlatılan Yeşil Beceri ve Dijital Dönüşüm Programı ile öğrencilerin çevresel sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarının yanı sıra bu sorunlara çözüm üretebilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim ve beceri temelli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda yürütülen program kapsamında, ortaöğretim derslerinin içerikleri yeşil ve dijital becerileri destekleyen etkinliklerle zenginleştiriliyor.

9 ve 10. sınıflar için 138 etkinlik kartı hazırlandı

Program kapsamında 2025'te 9 ve 10. sınıf düzeyindeki 9 ortak dersin öğretim programları esas alınarak 138 etkinlik kartı hazırlandı. Bu kartlardan 92'si, öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere OGM Materyal'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Çalışmaların ikinci aşamasında ise 11 ve 12. sınıf düzeyleri için matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik yeni etkinlik kartları geliştiriliyor.

İklim dostu çözümler dijital becerilerle destekleniyor

Hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin enerji verimliliği, sıfır atık, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliği gibi konularda bilgi ve farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

Bunun yanında kodlama, yapay zeka ve dijital güvenlik alanlarındaki becerilerin geliştirilmesiyle öğrencilerin teknolojiyi çevresel sorunların çözümünde kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Türkiye'nin iklim eylemi hedefleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak yürütülen programın ortaöğretimin tüm sınıf düzeylerine yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA