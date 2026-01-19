Haberler

SDG Komutanı Abdi: Haseke'ye Çekilme Kararı Aldık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 6 Ocak'tan bu yana sürdürdükleri savaşta Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Abdi, bu kararın iç savaşın büyümesini engelleme amacı taşıdığını belirterek, elde edilen kazanımların korunacağını vurguladı. Ayrıca, Şam'a gitmeden önce halkla bazı açıklamalarda bulunmayı planladığını dile getirdi.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, "6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız" dedi.

SDG Genel Komutanı Abdi, bir yerel TV kanalına açıklama yaptı. Abdi, 6 Ocak'tan bu yana fiilen bir savaş yürüttüklerini belirterek, çatışmaların büyüyerek ülke genelinde bir iç savaşa dönüşmesini engellemek amacıyla Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Bugün Şam'a gideceğini belirten Abdi, şunları söyledi:

"6 Ocak'tan bu yana bir savaş içindeyiz. Birçok şehit ve yaralımız var. Şehitlerimizi anıyoruz.  Şam'a gitmeden önce halkımıza birtakım açıklamalarda bulunmak istedim. Her şeyden önce bu savaş bize farz kılındı. Bu savaşın büyüyüp bir iç savaş olmaması –bu yönde hazırlanmıştı- büyümemesi için, büyük bir iç savaşın önünü almak için Rakka ve Deyrizor'dan Haseke'ye çekilme kararı aldık. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyacağız. Elimizden geleni yapacağız, buna gücümüz var. Bu bir direniş. Nasıl geçmişte kalan 14 yılda başardıysak bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum."

Abdi, "Şam'dan döndükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı

Kuzenlerin kız kavgası kanlı bitti! 18 yaşındaki genç dehşet saçtı
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi

Süper Lig devinin başkanının aracına saldırı düzenlendi
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi