Yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulunan 2 çocuk toprağa verildi

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat'ın cenazeleri, buz tutan gölette bulundu. İki çocuk yan yana defnedildi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde kaybolduktan sonra yüzeyi buz tutan gölette cansız bedenleri bulunan Davut Esen (9) ile Abdullah Erat'ın (7) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıktıktan sonra bir süre haber alınamayan Davut Esen ile Abdullah Erat için ailelerinin arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunuldu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada, mahalledeki göletin buz tutan yüzeyinde kırık, yakınında da ayak izleri tespit edildi. Çocukların düşme ihtimaline karşın suda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında, çocukların suda cansız bedenleri bulunarak çıkarıldı. Cenazeler,otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cenazeler, işlemlerin ardından Meşeli Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, yan yana toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
