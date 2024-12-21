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Mazhar Alanson'un Yeni Kitabı 'Sanatçının Öyküsü' Tanıtıldı

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Usta şarkıcı Mazhar Alanson'un 'Sanatçının Öyküsü' adlı yeni kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde tanıtıldı. Alanson, kitapta bir sanatçının macerasını anlatırken, minik okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Usta şarkıcı Mazhar Alanson'un "Sanatçının Öyküsü" isimli yeni kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde tanıtıldı.

Programda küçük okurlarıyla bir araya gelen Alanson, söz ve bestesi kendisine ait ilk Türkçe eserlerinden "Sanatçının Öyküsü" şarkısını da seslendirdi.

Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Turkuvaz Yayın Grubu'ndan bu besteyi kitaplaştırma teklifi geldiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklara, bir kabilede yaşayan, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlattığını ifade eden Alanson, "Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti, çok da güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim." dedi.

Alanson, 1990'da yayınlandığında "Ali Desidero" isimli şarkısının çocukların ve gençlerin çok ilgisini çektiğini belirterek, "O bir çocuk şarkısı değildi ama herkes klibini yaptı. Biz onun klibini bir türlü yapamadık. Yıllar geçti bir gün üniversitede bir kız bitirme tezini bu şarkı üzerine yaptı. Bunlar benim için hep mutluluk verici şeylerdir." diye konuştu.

Kitapla ilgili çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Alanson, minik okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

"Sanatçının Öyküsü" kitabı hakkında

Mazhar Alanson'un aynı isimli şarkısından hareketle hazırlanan kitap, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor.

Onur Ayboğa'nın resimlediği eserin yayın editörlüğünü Gülnar Mızrak, grafik tasarımını ise Burcu Bayam üstlendi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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