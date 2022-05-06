Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Harun Aksu - Güncel
 - Güncelleme:

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdüVAN Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Mayıs ayında kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

VAN Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Başkale genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. İlkbahar mevsiminin son ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Güncel

Başkale, Mayıs, Van, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title