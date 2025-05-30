Mayıs Ayında Bilim Dünyasında Öne Çıkan Keşifler ve Araştırmalar

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda bilinen bir mikroorganizmanın yeni varyantının keşfedilmesinden bilim insanlarının "FaceAge" adlı yapay zeka aracı sayesinde biyolojik yaş analizi yapabilmesine kadar mayıs ayında çok sayıda bilimsel keşif ve araştırma gündeme geldi.

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, insanlık problemlerine yeni anlayışlar ve çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, mayısta öne çıkan bilimsel gelişme ve keşifleri derledi.

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünce yapılan araştırmada, Panama'ya bağlı Jicaron Adası'na kapuçinlerin alet kullanım yeteneklerini incelemek amacıyla kamera sistemi yerleştirildi.

Kaydedilen görüntüleri inceleyen araştırmacılar, kapuçin maymunlarının, taş ve sopa gibi cisimleri kullanmalarının yanı sıra türün daha önce hiç denk gelinmemiş davranışına şahit oldu.

Araştırmacılar, kapuçin maymunlarının adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını ağaç tepelerinde tek oldukları anlarda yakalayarak yanlarında götürdüklerini saptadı.

Türün bu davranışının nedeni henüz anlaşılmazken bilim insanları, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri sonucu, başka bir türün yavrularını kaçırdıklarını değerlendiriyor.

Fotoğraftan biyolojik yaş analizi

Yüz ile biyolojik yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı ülkelerden bilim insanları, "FaceAge" adlı yapay zeka aracı üzerinde çalıştı.

Uygulamayı kullanarak çoğunluğu kanser hastası kişilerin fotoğraflarını analiz eden araştırmacılar, sağlıklı bireylerin görünüşünün gerçek yaşlarına yakın olduğunu saptadı.

Kanser hastalarının ise yaklaşık 5 yaş daha büyük göründükleri ortaya konuldu.

Çin'in uzay istasyonunda yeni mikrop türü

Çinli bilim insanları, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda Kasım 2022-Haziran 2023 tarihlerinde görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibinin modüllerin yüzeyinden topladığı numuneleri inceledi.

Bunun sonunda araştırmacılar, "cyto bacillaceae" ailesinden "niallia" türüne ait mikrobu keşfetti.

Araştırmacılar, bu mikrobun yeryüzündeki en yakın örneklerinden farklılaştığı ve istasyonda evrimleşen yeni bir varyant olduğu sonucuna vardı.

D vitamini, hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir

D vitamini takviyesinin yaşlanma üzerindeki etkilerini inceleyen Amerikalı bilim insanları, 1054 kişinin akyuvarlarındaki "telomer" adı verilen genetik yapıların uzunluğunu takip etti.

Çalışmanın başlangıcında, 2. ve 4. yıllarında telomer uzunlukları ölçülen katılımcılara her gün 2 bin IU D vitamini ve 1 gram Omega 3 yağ asidi verildi.

Çalışma sonucunda D vitamini takviyesi alan kişilerin telomer kısalmasının yavaşladığını belirleyen bilim insanları, bunun biyolojik yaşlanmanın yavaşladığı anlamına geldiğini ifade etti.

D vitamini takviyesinin yaşla birlikte görülen hücresel aşınmayı ortalama 3 yıl kadar geciktirebileceğini ortaya koyan bilim insanları, Omega-3 takviyesinin telomer uzunluğu üzerinde bir etkisinin olmadığını kaydetti.

Yapay zeka, tartışmalarda insanlardan daha ikna edici olabiliyor

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden Francesco Salvi öncülüğündeki çalışmada yapay zekanın ikna gücü ve olası sonuçları araştırıldı.

Çalışma kapsamında 300 katılımcı, 300 insan rakip ile eşleştirildi, diğer 300 kişi de "ChatGPT-4" yapay zeka sistemiyle tartıştı.

Çeşitli konularda tartışılan deneyler sırasında katılımcılar, tartışma öncesi ve sonrası konular hakkındaki görüşlerini anket aracılığıyla belirtti. Rakiplerin yarısına karşılarındaki kişinin yaş, cinsiyet, etnik köken ve siyasi eğilim gibi kişisel bilgileri de verildi.

Araştırma sonucu yapay zekanın, kişisel bilgiler sağlandığında insan rakiplerine kıyasla yüzde 64 daha ikna edici olduğu saptandı ancak kişisel bilgiye erişimi olmadan yapay zekanın ikna kabiliyeti insanlarla eşit düzeyde kaldı.